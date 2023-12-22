Депутаты на Тайване подрались из-за законопроекта о реформе

Правящая партия не захотела давать новые права оппозиции по проверке правительства.

Депутаты на Тайване подрались из-за законопроекта. Очевидцы отметили, что один из членов правящей партии Демократической прогрессивной партии (ДПП) в схватил предложенные для принятия документы о реформе, после чего сбежал с ними. Речь идет о попытке политиков расширить должностные полномочия оппозиционных партий по контролю за местным правительством. В социальных сетях распространилось видео из зала заседаний парламента, на котором зафиксирован курьезный момент. После побега своего коллеги законодатели начали толкаться и бить друг друга. Британское издание The Sun отмечает, что хотя ДПП и избранный президент движентя Лай Чинг-тэ контролируют пост президента, но они все зе потеряли большинство в парламенте из-за совместной оппозиции.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости