В Девяткино произошла массовая драка со стрельбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в субботу, 4 мая, возле станции метро "Девяткино" произошла массовая драка. Как стало известно Piter.TV, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего уроженца Ингушетии.

Мужчина рассказал, что он шёл с женой к вестибюлю метро, когда группа других мужчин начала оскорблять его супругу. После этого началась потасовка, в ходе которой молодой человек достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Затем к конфликту присоединились другие прохожие, а молодой человек продолжил стрелять.

Задержанного доставили в отделение, откуда впоследствии госпитализировали. Полицейские также задержали троих мужчин в возрасте 32, 33 и 35 лет. Ещё трое участников инцидента были доставлены в больницу, у двоих из них диагностированы огнестрельные ранения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между подростками в Сосновке.

Фото: Piter.TV