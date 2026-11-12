Зрителям начали возвращать деньги за концерт Канье Уэста в Петербурге

Более 40 судебных исков поступило к организатору выступления рэпера в России.

Организатор несостоявшегося концерта Канье Уэста в Санкт‑Петербурге приступил к возврату средств зрителям. Одному из покупателей вернули 80 тыс. рублей. Как рассказал представитель компании Say Agency, выплаты производятся по номинальной стоимости билетов.

По данным ТАСС, деньги получили и некоторые другие зрители. При этом судебные разбирательства вокруг отмененного шоу продолжаются. В московские суды подано свыше 40 исков к организатору. Часть заявлений суд оставил без движения либо вернул из-за ошибок, допущенных при подаче документов.

Есть и первые судебные решения в пользу зрителей: по одному из дел суд обязал компанию выплатить покупательнице более 83 тыс. рублей. Ранее к организатору предъявляли иск почти на 9 млн рублей, но впоследствии истец отказался от требований.

Концерт Канье Уэста должен был состоятся на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Однако, как пишет телеканал "Санкт-Петербург" договор аренды с организаторами так и не был заключен.

Ранее стало известно, что для Канье Уэста в Петербурге готовили экскурсии в Эрмитаж и поездку в Петергоф.

Фото: сайт Say Agency