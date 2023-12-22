Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 мая сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер добавил, что огневое поражение нанесено 340 выявленным целям армии киевского режима, включая 10 пунктов временной дислокации, 17 опорных пунктов, свыше 80 позиций полевой артиллерии. Дополнительно военнослужащие при помощи артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике формирований 71 егерской, 142, 143 пехотных, 23, 24, 47, 100, 110 механизированных бригад Вооруженных сил Украины, находившихся в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Очеретино, Соловьево, Нетайлово, Уманского и Бердычи.

Средствами противовоздушной обороны сбита управляемая авиационная бомба "Hammer" и три беспилотных летательных аппарата. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Потери ВСУ за минувший день составили до 305 человек личного состава убитыми и ранеными, боевая бронированная машина "Козак", четыре единицы автомобильной техники, самоходные артиллерийские установки "Паладин" американского производства и "Гвоздика", три орудия Д-30, два 120-миллиметровых миномётов.

МО РФ сообщило об уничтожении отделения ВСУ под Вербовым в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России