Военнослужащие поразили цель ВСУ снарядами из орудия Д-30.

Российские боевые расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 от крымских десантников уничтожили до одного отделения украинской пехоты, размещенной в районе населенного пункта Вербовое на территории Запорожской области. Соответствующие данные журналистам предоставили сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие заметили, что во время проведения воздушной разведки, проводимой гвардейским десантно-штурмовом Донским казачьем полком ВДВ из Феодосии, была выявлена группа пехоты армии киевского режима. Противник пытался закрепиться на передовых позициях, а также укрыться в блиндажах, находившихся в северо-западном направлении от Вербового.

Метким огнем, с закрытых огневых позиций, артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 с двух выстрелов уничтожили пехоту ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве подчеркнули, что с момента получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили минимум времени. После этого разведывательная группа десантников скорректировала огонь для нанесения максимального огневого поражения ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России