Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские подразделения "Западной" группировки российских войск за минувший день проведения специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 мая сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер заметил, что военнослужащие улучшили собственное тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины. Дополнительно бойцы отразили две атаки со стороны 21 механизированной бригады ВСУ вблизи населенного пункта Новосадовое. Армия киевского режима лишилась 40 человек личного состава убитыми и ранеными, а также танка Т-72. Последний был уничтожен операторами барражирующих боеприпасов.

В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 54, 63 механизированных, 77 аэромобильной бригад, 110 бригады территориальной обороны ВСУ. Иван Бигма, пресс-секретарь Минобороны РФ

Офицер добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия поразила боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка АS-90 британского производства, буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30, девять минометных расчетов противника. Операторы барражирующих боеприпасов уничтожили топливозаправщик ВСУ, а средства ПВО сбили шесть БПЛА.

Минобороны показало кадры уничтожения украинских опорных пунктов при помощи "Мста-Б".

Фото и видео: Минобороны России