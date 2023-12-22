  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:18
106
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры уничтожения украинских опорных пунктов при помощи "Мста-Б"

0 0

Военнослужащие "Севера" выполнили задачу.

Российское министерство по обороне показало в социальных сетях видеозапись с моментом уничтожения боевыми расчетами гаубиц "Мста-Б" от группировки войск "Север" украинских опорных пунктов, дронов и живой силы. Известно, что задача выполнена военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции. В кадре продемонстрировано, как заряжаются комплексы, а также показаны прилеты снарядов по объектам противника и прочим местам расположения армии киевского режима.

Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА, военную технику и живую силу ВСУ.

пресс-служба Минобороны РФ

Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, минобороны, мста-б, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии