Минобороны показало кадры уничтожения украинских опорных пунктов при помощи "Мста-Б"

Военнослужащие "Севера" выполнили задачу.

Российское министерство по обороне показало в социальных сетях видеозапись с моментом уничтожения боевыми расчетами гаубиц "Мста-Б" от группировки войск "Север" украинских опорных пунктов, дронов и живой силы. Известно, что задача выполнена военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции. В кадре продемонстрировано, как заряжаются комплексы, а также показаны прилеты снарядов по объектам противника и прочим местам расположения армии киевского режима.

Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА, военную технику и живую силу ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России