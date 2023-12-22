Американец прокомментировал свою реакцию на президентов США и России.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что российский президент Владимир Путин произвел на него большее впечатление, чем лидер Белого дома Джо Байден. Соответствующее заявление сделал иностранный ведущий в эфире собственного проекта Tucker Carlson Network, выступая в шоу с популярным игроком в американский футбол Аароном Роджерсом.

Он интересный человек, умный человек, впечатляющий. В каком-то смысле он определенно более впечатляющий, чем Джо Байден. Такер Карлсон, журналист

Напомним, что интервью американца Такера Карлсона с Владимиром Путиным вышло 8 февраля. Ролик набрал более 200 миллионов просмотров в интернете. Официальный представитель российского лидера в Кремле Дмитрий Песков отмечал, что главной цели для интервью с иностранцем для Москвы было прорваться через информационную блокаду, устроенную властями коллективного Запада для того, чтобы позицию России услышали.

Карлсон заявил, что Киев не сможет победить.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson