Американец оценил будущее Украины.

Киевский режим не сможет одержать победу в региональном конфликте с Россией, в результате чего страна будет разрушена и потеряет множество своих граждан на поле боевых действий. Соответствующее заявление сделал местный журналист Такер Карлсон в эфире собственного проекта Tucker Carlson Network, выступая в шоу со стендап-комиком Дэвидом Смитом.

Фактически мы находимся в состоянии горячей войны с Россией, мы воюем против России, используя Украину. Мы проигрываем. Украине не выиграть. Я не вижу способов сделать это. Что же будет, когда станет очевидным, что все, чего мы достигли, - это разрушили страну и погубили миллион ее молодых парней. Такер Карлсон, журналист

Его собеседник в шоу согласился с позицией ведущего. Дэвид Смит отметил, что для киевского режима "в общем-то все кончено". Он полагает, что недавнее выделение со стороны Вашингтона финансирования для ВСУ связано с тем, что сейчас предвыборный год, поэтому лидер Белого дома Джо Байден просто пытается сделать так, чтобы для Украины "все не рухнуло прямо сейчас".

Карлсон считает, что США принесли в Ирак хаос.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson