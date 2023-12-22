Американец оценил военные операции США на геополитической арене.

Американская администрация породила на территории Ирака хаос. Соответствующее заявление сделал местный журналист Такер Карлсон в эфире собственного проекта Tucker Carlson Network, выступая в шоу со стендап-комиком Дэвидом Смитом. Корреспондент напомнил зрителям о том, что люди ненавидят хаос, хотя и способны жить при условиях репрессивных режимов.

Мы плохи в колониализме, потому что у нас нет уверенности в себе, мы не несем христианство или цивилизацию, нет четкой цели, устройство наших вооруженных сил не располагает к этому. И итог был совершенно очевиден - хаос. <...> Такер Карлсон, журналист

Напомним, что 20 марта 2003 года войска международной коалиции во главе с силами Вашингтона начали масштабную военную операцию против властей этого государства. Миссия получила кодовое название "Иракская свобода" (Iraqi Freedom). Во время расследования инспекторы Всемирной организации и американские военнослужащие пришли к выводу, что на момент начала операции Багдад не располагал программами создания оружия массового уничтожения, а также не имел связей с террористической сетью "Аль-Каида", запрещенной на территории России. Именно в этих пунктах США обвиняли Ирак.

"Это бред". Такер Карлсон неожиданно высказался о Путине.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson