"Это бред". Такер Карлсон неожиданно высказался о Путине

Журналист не считает, что Россия хочет получить под свой контроль новые территории в Европе.

Любые заявления американских официальных лиц о том, что российский президент Владимир Путин собирается напасть на европейски страны, абсолютно беспочвенны. Соответствующее заявление сделал местный журналист Такер Карлсон в эфире собственного проекта Tucker Carlson Network.

Это бред. Такер Карлсон, ведущий шоу

Иностранец напомнил своим зрителям и гостю эфира о том, что Россия является самой большой страной мира, поэтому вряд ли Москва хочет заполучить себе еще больше территорий. Ранее Владимир Путин назвал высказывания западных политиков о якобы планах после Украины напасть на Европу чушью и бредом. По словам главы государства, международные сателлиты США просто боятся большой и сильной России.

Карлсон назвал Орбана героем за отказ пускать в Венгрию мигрантов.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson