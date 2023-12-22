Карлсон назвал Орбана героем за отказ пускать в Венгрию мигрантов

Известный американский журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана героем за то, что он не разрешил массовую миграцию в эту европейскую страну. В четверг, 2 мая, иностранец опубликовал на своем сайте интервью с венгерским политическим советником Балажем Орбаном, являющимся однофамильцем главы местного правительства. Ведущий шоу пояснил гостю, что Виктору Орбану удалось удержать свое государство от разрушения.
Я думаю, что одна из причин, по которой вас так ненавидят в Вашингтоне, заключается в том, что наши политики… решили, что Венгрия просто слишком белая и слишком христианская… Они хотели изменить это с помощью массовой миграции. И только Венгрия среди европейских стран сказала "нет".
Такер Карлсон, журналист
Советник Орбана заявил об интересе США к Центральной Европе.
Фото и видео: X / Tucker Carlson
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