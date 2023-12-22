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Советник Орбана заявил об интересе США к Центральной Европе

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Балаж Орбан оценил стремление Будапешта к самостоятельности.

Американская правящая элита  хочет использовать Центральную Европу как наконечник копья против России. Соответствующее заявление сделал в интервью местному журналисту Такеру Карлсону  политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. По мнению иностранца, власти в Будапеште сейчас не согласен выступать в роли "последнего рубежа", поэтому хотят быть ключевым государством в регионе за счет собственной уникальной географической позиции, находящейся в центре торговых путей между Востоком и Западом. Эксперт добавил, что венгры стремятся к мирному сосуществованию с Россией. Он добавил, что в практической плоскости такие планы хорошо работают в энергетическом и экономической сферах.

Я думаю, что предложение, которое исходит от вашингтонской либеральной элиты, заключается в том, что страны Центральной Европы, могли бы стать острием копья против русских. Знаете, как последний рубеж.

Балаж Орбан, европейский эксперт

Карлсон: в США не смогут провести честные выборы, иначе Байден проиграет.

Фото и видео: X / Tucker Carlson

Теги: балаж орбан, венгрия, такер карлсон, экономика, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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