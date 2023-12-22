Иностранец прокомментировал ситуацию в США во время общения с венгром Балажем Орбаном.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не может себе позволить провести в ноябре 2024 года честные выборы главы государства в США, иначе действующий лидер Белого дома проиграет в них. Такое мнение высказал местный журналист Такер Карлсон в опубликованном в социальных сетях интервью с венгерским политическим советником Балажем Орбаном. Иностранец является однофамильцем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Байден поражен старческим маразмом, и все это знают, включая, конечно же, людей, которые управляют нашим правительством, которые являются его кураторами. Они никак не могут провести честные выборы, потому что в случае честных выборов он потеряет власть. Такер Карлсон, журналист

Балаж Орбан отказался комментировать внутриполитические проблемы США, но заметил, что сейчас вся либеральная европейская элита рассчитывает на переизбрание действующего американского лидера.

Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson