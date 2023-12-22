Американец провел разговор с членом Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Американский журналист Такер Карлсон заявил в эфире собственной программы в социальных сетях о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал все просьбы иностранца об интервью. Такие сведения ведущий шоу предоставил зрителям во время разговора с конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин, с которой он обсудил вопрос возможного оказания Вашингтоном дальнейшей военной поддержки украинским властям и армии. Такер Карлсон заявил, что направил запрос об интервью спикеру палаты представителей Майку Джонсону, который,также не ответил.

Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал. Такер Карлсон, журналист

Такер Карлсон: Google шпионит больше, чем TikTok.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson