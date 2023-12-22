  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:03
67
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью

0 0

Американец провел разговор с членом Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Американский журналист Такер Карлсон заявил в эфире собственной программы в социальных сетях о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал все просьбы иностранца об интервью. Такие сведения ведущий шоу предоставил зрителям во время разговора с конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин, с которой он обсудил вопрос возможного оказания Вашингтоном дальнейшей военной поддержки украинским властям и армии. Такер Карлсон заявил, что направил запрос об интервью спикеру палаты представителей Майку Джонсону, который,также не ответил.

Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал.

Такер Карлсон, журналист

Такер Карлсон: Google шпионит больше, чем TikTok.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

Теги: владимир зеленский, военная помощь, конгресс, марджори тейлор грин, такер карлсон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии