Иностранец считает, что в администрации США находятся лжецы.

Компания Google и соцсеть Facebook* в большей степени шпионят за американскими гражданами чем китайская социальная сеть TikTok, которой грозит закрытие на внутреннем рынке США из-за собственника. Соответствующей информацией с местным сенатором Рэндом Полом поделился журналист Такер Карлсон. Видеозапись интервью была опубликована в социальных сетях. Ведущий прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса, которое утвердило законопроект, требующий от компании ByteDance в течение полугода продать TikTok под угрозой его блокирования в стране. Теперь данная инициатива напрввлена на изучение в Сенат. Ведущий шоу почеркнул, заявления администрации в Вашингтоне о том, что Google и Facebook в отличие от TikTok не представляют угрозу, выдают в ней лжецов.

Я определенно полагаю Google и Facebook шпионят за нами в гораздо больших масштабах, и они тоже контролируются иностранцами, ими управляют люди, которые ненавидят США. Такер Карлсон, журналист

Карлсон заявил, что Крым вошел в состав РФ в результате демократического процесса.

*Facebook запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической

Фото и видео: YouTube / Quelind