Журналист не понимает, для чего США ставит под угрозу нацбезопасность в угоду третьим странам.

Воссоединение Крыма с Москвой произошло в результате демократического процесса. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон, беседуя с ведущим телеканала NewsNation Крисом Куомо, ранее работавшим в CNN. Видеозапись опубликована в социальных сетях. Иностранный ведущий шоу пояснил, что как минимум с 2014 года Украину не следует считать независимым государством, так как Центральное разведывательное управление США и страны коллективного Запада устроили переворот власти при помощи инструмента "цветной революции". Карлсон полагает, что им удалось свергнуть местное правительство.

Они провели референдум в Крыму <...>, в ходе которого спросили: "Вы хотите быть частью Украины после переворота 2014 года или вы хотите быть частью России?" И они ответили: "России". Вот демократический процесс. Такер Карлсон, журналист

Ведущий из США добавил, что мир сейчас знает все подробности о том, что на Украине есть биологические лаборатории и сотрудники ЦРУ. По мнению Такера Карлсона, у США также фиксируются признаки лишения суверенитета, так как администрация ставит под угрозу собственную национальную безопасность ради безопасности других геополитических игроков. В частности, у Вашингтона есть гарантии безопасности с Северной Македонией. Журналист отметил, что не подписывался под таким, он не хочет, чтобы его дети гибли ради защиты Македонии.

США ждет судьба Римской империи, заявил Такер Карлсон.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson