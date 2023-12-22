Журналист из США оценил предложение конгрессмена брать нелегалов на службу в армию.

Америку ждет судьба Римской империи, к краху страну приведет кризис с нелегальной миграцией и возможность службы в армии для неграждан. Соответствующее заявление в собственном онлайн-шоу сделал американский телеведущий, бывший журналист телеканала FOX News Такер Карлсон. В своем новом информационном выпуске автор негативно высказался об инициативе одного из местных законодателей по закреплению возможности для мигрантов в США получить гражданство после того, как они пройдут службу в рядах Вооруженных сил США. Такер заметил, что с момента выступления лидера Белого дома Джо Байдена в должность по официальной статистике в США прибыло порядка 7,2 миллинов нелегалов.

Как пал Рим? Историки активно обсуждают этот вопрос уже почти 2 тысячи лет, но все согласны, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан. Такер Карлсон, эксперт

Заставила ненавидеть". Такер Карлсон неожиданно высказался о Москве.

Фото и видео: YouTube / The Political Pulse