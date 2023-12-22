Иностранец поделился впечатлениями о посещении России.

Американский журналист Такер Карлсон, который в феврале 2024 года посещал Москву, чтобы взять интервью у российского президента Владимира Путина, рассказал о том, что красота этого города заставила его ненавидеть власти в Вашингтоне. Соответствующее заявление сделал иностранец в интервью для Лекса Фридмана, опубликованном на YouTube-канале. Гость шоу пояснил, чт родился в США еще в то время, когда там были такие же красивые и безопасные места, как в Москве, однако сейчас их уже не осталось.

Этот город гораздо красивее <...> любого другого нашего города. Кстати, это не заставило меня полюбить Путина. Это заставило меня ненавидеть своих собственных лидеров. Губернаторы, мэры, президент должны нести ответственность за это. Такер Карлсон, журналист

Во время своего рабочего визита в Москву Такер Карлсон осмотрел достопримечательности. Особенно его впечатлила станция местного метрополитена "Киевская", которая сейчас, по его словам, выглядит лучше, чем "что бы то ни было в США". Телеведущий добавил, что российская столичная подземка аккуратная и ухоженная, а в США станции грязные, с граффити, бездомными и наркоманами.

Карлсон допустил, что за смертью Навального* стоит Украина.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Фото и видео: YouTube / Lex Fridman