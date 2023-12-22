Появилось видео с моментом убийства девушки на Уралмаше

Парень несколько раз ударил жертву холодным оружием в область груди.

В социальных сетях появилась видеозапись с моментом убийства девушки на Уралмаше. Трагедия произошла вблизи жилого здания, расположенного по улице Победы, 36 около полудня. В кадре заметно, что мужчина в черном костюме и с капюшоном на голове подошел к молодой жительнице Екатеринбурга. Жертва несколько раз попыталась оттолкнуть преследователя, однако юноша достал нож из кармана и замахнулся на оппонентку. Девушка 25-35 лет успела отскочить от удара, но эти действия ее не спасли. Сразу же злоумышленник нанес второй удар. Атака пришлась в грудь потерпевшей, под легкое. Местная жительница упала на землю, но была еще жива. Очевидцы уточнили, что рана жертвы была глубокой, под тело растеклась лужа крови. В результате девушка скончалась до приезда бригады скорой помощи.

На улице Партизана Германа нетрезвый петербуржец ударил ножом случайного прохожего.

Фото и видео: Telegram / Ural Mash