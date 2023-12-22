На улице Партизана Германа нетрезвый петербуржец ударил ножом случайного прохожего

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полиция задержала мужчину, который напал на прохожего на улице Партизана Германа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям ночью 6 мая обратился горожанин с информацией о том, что у дома 12 по улице Партизана Германа избивают неизвестного. Полицейские на месте происшествия обнаружили 51-летнего петербуржца с множественными ножевыми ранениями. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Личность нападавшего была оперативно установлена: им оказался 23-летний местный житель. По предварительным данным, молодой человек, находившийся в состоянии наркотического опьянения, ударил ножом случайного прохожего, который ему просто не понравился.

Мужчину задержали в своей квартире в доме 22 по улице Партизана Германа. У него изъяли складной нож. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее мы рассказывали о том, что в Кронштадте задержаны двое налетчиков, напавших на прохожего.

Фото: Piter.TV