В Петербурге завершили расследование дела о смертельном избиении мужчины, совершенном в 2010 году

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела о смертельном избиении мужчины, совершенном в 2010 году в Красносельском районе. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, злоумышленник в октябре 2010 года в ходе конфликта, возникшего на почве совместного распития спиртных напитков с малознакомым мужчиной на улице Партизана Германа, нанес ему более 60 ударов кулаками и ногами по голове и туловищу, а также один удар локтем по голове, отчего потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись головой о бетонный бордюр. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, где на следующий день скончался.
Спустя 15 лет следователями подтверждена причастность обвиняемого к данному преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Петербурге задержали мужчину с расчленёнкой в продуктовой тележке.
Видео: Telegram/ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
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