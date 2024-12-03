В Петербурге завершили расследование дела о смертельном избиении мужчины, совершенном в 2010 году

Обвиняемый ударил его более 60 раз руками и ногами.

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела о смертельном избиении мужчины, совершенном в 2010 году в Красносельском районе. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, злоумышленник в октябре 2010 года в ходе конфликта, возникшего на почве совместного распития спиртных напитков с малознакомым мужчиной на улице Партизана Германа, нанес ему более 60 ударов кулаками и ногами по голове и туловищу, а также один удар локтем по голове, отчего потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись головой о бетонный бордюр. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, где на следующий день скончался.

Спустя 15 лет следователями подтверждена причастность обвиняемого к данному преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге задержали мужчину с расчленёнкой в продуктовой тележке.

Видео: Telegram/ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу