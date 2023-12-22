"Флорида" с Бобровским вышла в полуфинал Кубка Стэнли-2024

Игра с "Бостоном" завершилась со счетом 2:1.

Представители команды "Флориды Пантерз" обыграли "Бостон Брюинз" в шестом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции при Национальной хоккейной лиге. Матч проводился на территории спортивной арены ы Бостоне. Гости ледовой встречи обошли хозяев площадки с результатом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). В составе клуба победителей шайбы в ворота соперников забросили на 33, 59 минутах спортсмены Антон Лунделль и Густав Форслинг У противников отличился единственным голом на 29 минуте Павел Заха. Таким образом счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Флориды". В итоге "Пантерз" вышли в финал Восточной конференции. Там команда выступит против "Нью-Йорк Рейнджерс".



Напомним, что российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 22 броска из 23 ро воротам команды. Его признали второй звездой игры. Нападающий от "Пантерз" Владимир Тарасенко нанес два броска в створ ворот. Дополнительно хоккеист провел три силовых приема. Его соотечественник, защитник "пантер" Дмитрий Куликов отметился пятью хитами.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET