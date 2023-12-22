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Передача Задорова не помогла "Ванкуверу" уйти от поражения в матче с "Эдмонтоном"

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На счету защитника восемь очков в нынешнем плей-офф Кубка Стэнли.

"Ванкувер" уступил "Эдмонтону" со счетом 2:3 в четвертом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Защитник "Ванкувера" Никита Задоров отметился голевой передачей. Россиянин помог Корону Гарланду забросить первую шайбу в ворота хозяев. Счет в серии стал 2:2.

В нынешнем плей-офф НХЛ Никита Задоров провел 10 матчей и набрал 8 (4+4) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Кузнецова помогла "Каролине" обыграть "Рейнджерс".

Видео: Минобороны России

Теги: национальная хоккейная лига, никита задоров, хк ванкувер кэнакс, хк эдмонтон ойлерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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