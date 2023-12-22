Джилл Стайн назвала виновного в украинском конфликте.

Ядерные учения, объявленные российскими военнослужащими в ответ на воинственные высказывания представителей Франции и Великобритании, совершенно обоснованы. Соответствующее заявление сделала кандидат в американские президенты от Партии зеленых Джилл Стайн в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Эксперт шоу прокомментировала стремление официального Парида отправить натовские войска на территорию Украины, а также согласие Лондона применять британское вооружение для совершения ВСУ атак по целям, размещенным на российской земле.

Нет ничего удивительного в том, что Путин, по сути, назвал это экзистенциальной угрозой и начал проводить ядерные военные учения. Это абсолютная катастрофа, часть бесконечной военной машины, которая приводит к обнищанию американского народа и подвергает опасности весь мир. Она может стать ядерной. Джилл Стайн, политик США

Иностранка заметила, что необдуманные слова лидера Елисейского дворца Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Соединенного королевства Дэвида Кэмерона могут привести коллективный Запад к ужасающему развитию событий для украинского кризиса. Американский политик отметила, что политические элиты Запада на текущий момент озабочены лишь постоянным подливанием масла в огонь, а на решения Вашингтона не влияют даже регулярные территориальные потери армии киевского режима и поражения Вооруженных сил Украины на поле боя. По мнению Стайн, конфликт в регионе развязан силами военной промышленности.

"Потрясет весь мир". В США сделали шокирующее признание о Путине.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works