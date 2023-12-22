Скотт Риттер назвал страны, которые поддерживают внешнюю политику России.

В США сделали шокирующее признание о российском президенте Владимире Путине. Бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works высоко оценил статус политика на мировой арене. Иностранный специалист заметил, что на сегодняшний день Россия является крупным игроком на геополитической арене. Он пояснил, что страна объединилась с другими мировыми державами, такими как Китай и Индия. Аналитик дополнительно напомнил зрителям шоу о том, что большая часть Глобального Юга поддерживает Москву.

Владимир Путин — самый уважаемый лидер в мире на сегодняшний день, с точки зрения глобальной аудитории. Россия является одним из основных членов БРИКС. <…> В этом году саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре. Это будет событие, которое потрясет весь мир. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works