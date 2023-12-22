Скотт Риттер объяснил, когда Украина потеряет надежду на победу в конфликте.

Американские истребители F-16 будут гореть не хуже другой разрекламированной западной техники. акое мнение огласил бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для журналистов "РИА Новостей".

F-16 точно так же, как танки Leopard, как Abrams, как боевая машина Bradley, – это просто разрекламированная западная техника, которую можно сбить, которая горит не хуже, чем другая техника. И когда этот момент наступит, это действительно будет означать конец способности Украины поддерживать конфликт, потому что в этот момент они поймут, что надежды нет. Скотт Риттер, эксперт

Иностранец подчеркнул, что если эти боевые самолеты когда-нибудь и дойдут до Вооруженных сил Украины, то в реальности они не окажут существенного влияния на ход конфликта, так как авиацию противника российская армия взорвет еще тогда, когда она будет находиться на земле. Также эти борты будут сбиваться и в воздухе.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости