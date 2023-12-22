Скотт Риттер оценил возможность нахождения войск НАТО на Украине.

Страны коллективного Запада могут перебросить своих военнослужащих на территорию Украины, а затем объединить их в силы Североатлантического альянса. Такое мнение огласил бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works.

Французы собираются обмануть НАТО отправкой двух тысяч военных, которых можно расширить до 12 тысяч и довести до 20 тысяч, если привлечь Прибалтику, а затем поляков, британцев и других, увеличив это число до 60 тысячи, а затем попытаться убедить русских не нападать на них... Скотт Риттер, эксперт

Иностранный специалист заметил, что международные союзники киевского режима знают о том, что сейчас Украина находится на грани краха. Они понимают, что для ВСУ все кончено, поэтому единственным шансом, который у них есть в текущей обстановке, это привлечь к сражениям членов военного блока НАТО. Однако проблема такого сценария заключатся в том, что Москва не будет играть по западным правилам. Российские власти уже предупредили иностранцев о том, что первые французские военные, зашедшие в зону СВО, сразу же станут законной целью.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works