Скотт Риттер отметил, что Киев ждут новые потери территорий.

Киевский режим может потерять существенные территории уже летом текущего года. Такое мнение огласил бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong. Эксперт шоу добавил, что как и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, он может назвать происходящее на поле для для ВСУ стратегическим отступлением.

Русские начнут добиться больших успехов в восстановлении Донбасса, Запорожья, угрожая Харькову. Вы начнете видеть это, а затем, как только это произойдет, они доберутся до Днепра. Я думаю, что мы увидим это уже летом. Скотт Риттер, эксперт

Иностранный аналитик заметил, что впоследствии российская армия сможет консолидировать собственные позиции, распределить войска по другим направлениям. Скотт Риттер уверен в том, что лидера киевского режима Владимира Зеленского предупреждают в том, что российским силам, вероятно, удастся взять под свой контроль такие города как Николаев и Одесса.

"Моментально". Американец рассказал интересную деталь о российской армии.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong