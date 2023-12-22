Эксперты прокомментировали попытки сорвать сделку Raiffeisen по покупке доли в австрийской строительной компании Strabag

Банк хочет купить акции национальной компании через свою российскую дочку, а потом передать их материнской компании в качестве дивидентов.

Власти Австрии отговаривают банк Raiffeisen от приобретения доли в австрийской строительной компании Strabag, предположительно связанной с Олегом Дерипаской. В Вене боятся американских санкций, а также имиджа дружелюбной к России страны, пишет Telegram-канал "Мейстер" с ссылкой на Reuters.

Как уточнили авторы поста, банк хочет купить акции национальной компании через свою российскую дочку, а потом передать их материнской компании в качестве дивидентов. По сути, это соглашение об обмене активов, позволяющее сторонам разойтись на фоне давление западных политиков на российско-европейский бизнес. Но реализации этого сценария мешает США, уверены эксперты.

При этом сам Вашингтон, который экономически связан с Россией гораздо меньше, чем ЕС, себе палки в колеса ставить не спешит. США постоянно продлевают разрешение своим банкам на операции с российскими визави по части оплаты, к примеру, энергетических поставок. А в новом законе о запрете импорта обогащенного урана из России они предусмотрели кучу поправок, позволяющих эти ограничения обходить. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Wikipedia (Robert F. Tobler)