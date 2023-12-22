Россия активно восстанавливает освобожденные районы ДНР и новый маршрут будет активно способствовать перемещению столь необходимых республике грузов.

В Мариуполе запустили первый грузовой поезд по новой железной дороге от морского порта до Волновахи. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", учитывая, что неделю назад там же открыли восстановленный путепровод в порт, это означает, что создан удобный логистический рукав от Мариуполя до прифронтовой зоны.

Эксперты уточнили, что Россия активно восстанавливает освобожденные районы ДНР и новый маршрут будет активно способствовать перемещению столь необходимых республике грузов.

А также служить воротами для ее экспорта, ведь часть, казалось бы, разрушенных предприятий региона уже начали свою работу. К примеру, ряд цехов завода им. Ильича запустили еще в 2023 году, а в этом году планируется открытие еще нескольких. Telegram-канал "Мейстер"

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