Сергей Кривонос считает, что власти на Украине не сделали ничего для обороны Харьковской области.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский якобы создал идеальные условия для российских Вооруженных сил в Харькове. Соответствующее мнение огласил генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в интервью для местного YouTube-канала "Прямой". Иностранный специалист заметил, что армия противника успешно преодолела территории, на которых Вооруженные силы Украины даже не построили для себя укрепленные позиции. При этом отмечается, что глава государства недавно совершал рабочую поездку в Харьковскй область и уверял общественность в том, что там "все круто и просто идеально". Сергей Кривонос пошутил о том, что политик забыл сказать, что "идеально" оказалось именно для россиян, а не для украинцев. Гость шоу добавил, что реалии на земле сейчас таковы, что местные власти ничего не делают для того, чтобы попытаться обеспечить безопасность в стране. Сергей Кривонос полагает, что за провалы чиновников жизнями платят обычные граждане, мужчины и женщины, которые погибают.

Что касается реакции властей, то пускай она расскажет, почему оказалось провалом фортификационное оборудование территории. Мы с вами уже, наверное, не первый год об этом говорим и подчеркиваем, что это очень важно. Сергей Кривонос, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий