Голикова отметила рост популярности СПО у молодёжи: мнение экспертов

Если в 2019 году 48% выпускников девятых классов шли в техникумы и колледжи, то сейчас уже 66%.

На совещании правительства с президентом вице-премьер Татьяна Голикова отметила важную тенденцию, а именно рост популярности среднего профессионального образования (СПО) у молодёжи. Если в 2019 году 48% выпускников девятых классов шли в техникумы и колледжи, то сейчас уже 66%. Причём после обучения всё больше из них идут на работу, оставаясь в профессии. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста полагают, что такая тенденция констатирует слом общественного архетипа из 90-х, когда учиться в "шараге" было зазорно, а все только и мечтали стать "белыми воротничками". Однако ни одна экономика мира не может быть сыта одними экономистами и юристами, особенно если государство, подобно России, нацелено стать одним из ведущих мировых производителей высокотехнологичной продукции, считают телеграмеры.

Целый комплекс мер правительства – от модернизации технической базы СПО до реформ армии (которая перестала быть пугалом для молодёжи) – привели к тому, что идея строить атомные ледоколы или собирать турбины молодым людям не кажется хуже, чем сидеть в офисе. И это здорово, ведь квалифицированные кадры не появляются по щелчку пальцев. Свободных рабочих рук в стране мало – в феврале безработица была на историческом минимуме в 2,8% - поэтому уровень образования и востребованность имеющихся у молодежи профнавыков становятся фундаментом для реализации рывка в развитии страны. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: government.ru