Как уточнили авторы поста, в 2022 году Зимбабве впервые за историю своей независимости полностью обеспечила свои потребности в зерне.

Россия помогает экономике Зимбабве в рамках гуманитарной инициативы Владимира Путина. Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", страна оказывает поддержку и другим беднейшим странам континента. В конце марта в страну безвозмездно поступило 25 тыс. тонн пшеницы и 23 тыс. тонн удобрений для местного сельского хозяйства. И это только одна из последних гуманитарных поставок.

Как уточнили авторы поста, в 2022 году Зимбабве впервые за историю своей независимости полностью обеспечила свои потребности в зерне. Также они подчеркнули, что гуманитарные поставки зерна из России сопровождаются мощными пропагандистскими ударами в западных СМИ. Например, Euronews после прошлогоднего саммита "Россия – Африка" в Петербурге долго разгоняла фейк об отказе Зимбабве от российской продовольственной помощи.

При обсуждении наших взаимоотношений со странами Африки всегда интересует вопрос: что стоит на кону? Известно, что Зимбабве - одна из самых богатых полезными ископаемыми беднейших стран. В декабре прошлого года на севере страны были обнаружены крупнейшие неразбуренные запасы природного газа на континенте. Сейчас их разработку застолбил за собой конгломерат из местных и австралийских компаний. Но в ситуации, когда санкционное давление, помножено на режим национального бедствия, может случиться всякое. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Путин принял участие в открытии соцобъектов в новых регионах по видеосвязи.

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