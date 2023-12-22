Путин принял участие в открытии соцобъектов в новых регионах по видеосвязи

За рассуждениями о качестве новых палат для рожениц, вместе с тем, спрятались интересные цифры: за 2022–2023 годы по линии федцентра восстановлено 10 тыс. объектов, еще более 7 тыс. – по линии регионов.

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии соцобъектов в новых регионах. В фокусе участников встречи находились новый перинатальный центр в Мариуполе, жилые кварталы, спортцентры и учебные заведения. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", восстановление полноценной жизни в новых субъектах является приоритетом, поставленным президентом с момента их воссоединения с исторической родиной.

За рассуждениями о качестве новых палат для рожениц, вместе с тем, спрятались интересные цифры: за 2022–2023 годы по линии федцентра восстановлено 10 тыс. объектов, еще более 7 тыс. – по линии регионов. Учитывая, что еще в августе 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин говорил о планах восстановить порядка 8,4 тыс. объектов в период 2023-2025 годов, то темп набран явно опережающий. Что позволяет с оптимизмом смотреть на планы центра к 2030 году поднять новые субъекты РФ на общероссийский уровень развития по ключевым показателям качества жизни.

Важным моментом является также привлечение инвестиций и развитие экономики, без которых немыслимо развитие этих территорий. По словам Хуснуллина, в свободную экономическую зону (СЭЗ) уже привлекли 100 участников, чей заявленный объём инвестиций составляет 52 млрд рублей. Для примера, абсолютным лидером 2022 года по привлечению инвестиций среди СЭЗ стала "Калуга" с 36,3 млрд рублей. Конечно, говоря об этих 52 млрд нужно держать в уме, что идут они на 4 региона, и инвестиции заявлены, но еще не реализованы. Однако учитывая, что с объявления СЭЗ не прошло и года (создана в прошлом июле), а сами регионы близки к линии фронта, то цифры всё равно выглядят весьма и весьма неплохо. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: kremlin.ru