Арабские инвесторы могут обеспечить РФ европейскими авто: мнение экспертов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша планирует посетить ОАЭ с командировкой.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша может привести из Арабских Эмиратов (ОАЭ) ещё несколько европейских брендов для автокластера. Об этом свидетельствует его краткая реплика накануне зарубежной командировки в эту страну, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Именно перезапуском автомобилестроения, в том числе организацией новой логистики автокомпонентов Шапша объяснил личное присутствие на деловых переговорах с властями ОАЭ, которые пройдут в апреле. Как уточнили эксперты, арабские инвесторы присутствуют в числе партнеров немецких автогигантов. Телеграмеры вспомнили арабский бренд внедорожников Gazal, собранный на основе узлов и агрегатов Mercedes. Именно бывший завод Mercedes в Подмосковье назван в минпромторге России готовящимся к перезапуску в нынешнем году, вместе с предприятиями Калужского автокластера.

В целом же автомобильный бизнес в ОАЭ и других арабских государствах в значительной части ориентирован на посредничество. Некоторые машинокомплекты поступающие сюда и не покидают порта, сразу отправляясь на сборку в другие азиатские страны. Так что в работе по схемам параллельного импорта, продемонстрированной на практике Citroën, вернувшимся на сборку в Калуге под китайским прикрытием, арабские друзья знают толк. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что новое ведомство по вопросам миграционной политики могут создать в РФ.

Фото: Pxhere