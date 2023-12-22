Новое ведомство по вопросам миграционной политики могут создать в РФ

Создание новой структуры, подчиненной непосредственно президенту, может наконец связать эти проблематики воедино

В РФ может появиться новое ведомство, которое возьмет на себя вопросы миграционной политики и межнациональных отношений. На это обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Как напомнили авторы поста, в 90-е указанные функции были разделены между ФМС и калейдоскопом министерств "по делам национальностей". В 2000-е все было подчинено МВД, а прежние структуры расформированы. С 2012 по 2016 год была воссоздана, а затем снова упразднена ФМС, а с 2015 года появляется ФАДН. Однако создание новой структуры, подчиненной непосредственно президенту, может наконец связать эти проблематики воедино, уточнили тееграмеры.

Текущая ситуация требует своевременных решений в вопросах контроля, адаптации мигрантов и их взаимодействия с коренным населением России. Новое ведомство может повысить эффективность уже существующих различных программ и скоординировать их реализацию в общей логике, несколько разгрузив функционал МВД. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV