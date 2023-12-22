В Калуге запущено производство автомобилей французского бренда Citroën

Руководство Groupe PSA, которой принадлежит этот и ещё несколько автомобильных брендов, нашло лазейку в санкционных нормах.

В Калужском автомобильном кластере запущено производство автомобилей французского бренда Citroën. На это обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что руководство Groupe PSA, которой принадлежит этот и ещё несколько автомобильных брендов, нашло лазейку в санкционных нормах. Организована поставка машинокомплектов для сборки в Калуге через Китай. Формально делает это российское ООО, чисто случайно зарегистрированное по одному адресу с московским офисом французов, автомобиль на выходе также становится российским.

Как уточнили авторы поста, в начале санкционного давления, когда в 2014 году европейским корпорациям запрещали работать с российскими партнерами, бизнесмены во Франции были посмелее. Тогда был еще жив создатель современной Total и автор идеи "Тотального диктанта" по русскому языку Кристоф де Маржери.

Месье де Маржери тогда не признавался в любви к России, он просто пытался объяснить европейским политикам, что международная экономика работает по-другому. Как и международная политика, кстати. Финансовые интересы, потребительские привычки и культуру потребления нельзя высечь и развернуть без тотального ущерба для экономики. Увы, не успел. Странная авиакатастрофа прервала его долгую и интересную жизнь. Теперь его коллегам по бизнесу приходится применять creative technology, чтобы вернуться на один из крупнейших автомобильных рынков Европы – российский. Telegram-канал "Мейстер"

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