В прошлом году регулятор уже выходил с таким предложением и получили жесткий ответ от ЦБ.

Мосбиржа стремится стать монополистом во взаимодействии с частными инвесторами, эту идею сейчас рассматривает ЦБ. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

По словам авторов поста, идея открытия физическим лицам прямого доступа к торгам, выдвинутая биржевиками, не нова. В прошлом году они уже выходили с таким предложением и получили жесткий ответ от ЦБ. Регулятор на этот раз заявляет, что серьёзно рассмотрит все доводы по предложению.

Монополизация любого рынка никогда не повышает качество услуг на этом рынке. Об этом рассуждает Алексей Тимофеев из НАУФОР. Кстати, почему-то, от ФАС никакой реакции на инициативу Биржи пока не поступило. Брокеры, которые в результате возможного пересмотра правил игры потеряют клиентов, будут искать новые схемы, в том числе, "серые". А сами частные инвесторы вполне могут столкнуться с неожиданными проблемами, превратившись из главной точки приложения сил (для брокеров) в дополнительный бизнес (для биржи). Дело в том, что помимо непосредственно оказания услуг, брокеры последовательно занимались повышением финансовой грамотности и культуры аудитории. Пока биржа выйдет на тот же уровень, пройдут годы. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали Общенациональную забастовку в Финляндии.

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