Эксперты прокомментировали Общенациональную забастовку в Финляндии

Как уточнили телеграмеры, прекращено практически всё грузовое движение в стране.

Общенациональная забастовка в Финляндии продлится до конца марта. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", в результате акции против урезания социальных гарантий, объявленной Центральным профсоюзом Финляндии, с 11 марта заморожена работа всех финских портов, в том числе их нефтегазовых терминалов.

Кроме того, как уточнили телеграмеры, прекращено практически всё грузовое движение в стране. Стоит и обрабатывающая промышленность. Накануне присоединились и фермеры, обратившие внимание на рост цен на минеральные удобрения. По оценкам экспертов, экономика теряет до миллиарда евро за каждый день забастовки, а компромисса между правительством и профсоюзами все нет.

Ясно, что ситуацию запустили масштабные внешние бюджетные заимствования, закрытие границы с Россией и отказ от наших поставок угля, нефтепродуктов, леса и металлопроката. Рост стоимости тепла, электроэнергии и бензина, а также конечной продукции, вызвал падение социальных гарантий. Забастовка, последовавшая за этим, спровоцировала эффект домино. По данным мартовского опроса руководителей финских компаний, более 220 из них планируют уволить своих сотрудников. Значительная часть также планирует перенесение производства за границу, чтобы сохранить бизнес. Telegram-канал "Мейстер"

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