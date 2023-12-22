Эксперты прокомментировали действия США в Арктике

Эксперты упоминают материал Business Insider, опубликованный в марте, в котором журналисты отмечали интенсивную подготовку военнослужащих к войне в условиях экстремального холода на полигоне Доннели на Аляске.

Россия не признаёт установленные США в одностороннем порядке внешние границы континентального шельфа в Арктике. Об этом российская делегация сообщила в ходе сессии Совета Международного органа по морскому дну на Ямайке. В декабре 2023 года, официальный Вашингтон заявил о расширении границ шельфа для собственного пользования за пределы двухсотмильной зоны на более чем 1 млн кв.м. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты упоминают материал Business Insider, опубликованный в марте, в котором журналисты отмечали интенсивную подготовку военнослужащих к войне в условиях экстремального холода на полигоне Доннели на Аляске. По мнению авторов издания, это указывает на желание укрепить свои позиции в регионе военной силой. Об этом же говорят нам и мартовские учения НАТО "Северный ответ – 2024". Связано все это явно с тем, что Россия провозгласила создание условий для комфортной жизни в Арктике и развитие Северного морского пути в качестве одного из ключевых национальных проектов.

Мы и наши китайские партнеры рассматривают логистические проекты в Арктике как ключевую альтернативу торговым путям, перекрытым или затрудненным из-за санкций. Оппоненты в США хотели бы перекрыть и СМП для усиления давления в рамках экономической войны. Все логично. Поэтому жесткий дипломатический ответ с опорой на международное морское право и договоры по Арктике необходим, но недостаточен в нынешних условиях. Также необходимо и дальнейшее развитие Северного флота, подразделений и военных баз, находящихся под его командованием. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали обращение Путина после теракта в "Крокус Сити Холле".

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