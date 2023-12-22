Злоумышленник отлупил петербурженку и отнял у нее смартфон.

В Центральном районе полицейские задержали подозреваемого в грабеже в Транспортном переулке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 5 мая обратилась 33-летняя петербурженка. Она рассказала, что 4 мая около 23:00 у дома 10 по Транспортному переулку малознакомый мужчина накинулся на нее с кулаками, отнял мобильный телефон и убежал прочь. Пострадавшая написала заявление на обидчика.

Накануне стражи порядка "по горячим следам" задержали подозреваемого у дома 13 по Транспортному переулку. Им оказался 38-летний мужчина.

Было возбуждено уголовное дело по пункту "г", части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.tv