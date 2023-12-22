Лишенный прав водитель сбил насмерть пешехода в Выборге

За 2023 год водителя четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. В июле его лишили водительских прав на 18 месяцев за отказ пройти медосвидетельствование.

В Ленинградской области водитель, лишенный водительских прав, устроил смертельное ДТП с пешеходом. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздним вечером 5 мая у дома 88 по улице имени А. К. Харитонова в Выборге 30-летний мужчина ехал на своей LADA Priora в сторону поселка Селезнево и сбил 49-летнего пешехода, который шел в попутном направлении по правому краю проезжей части

Пешеход от полученных травм скончался на месте. Медосвидетельствование водителя показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 4 статьи 264 УК РФ.

За 2023 год водителя четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. В июле его лишили водительских прав на 18 месяцев за отказ пройти медосвидетельствование.

Ранее под колесами своего же манипулятора скончался водитель в Красном Селе.

Фото: Piter.tv