В Курской области мигрантам запретили работать в такси

Роман Старовойт объяснил принятое властями региона решение.

На территории Курской области запретили мигрантам работать в такси. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Роман Старовойт. Российский чиновник рассказал о нововведении подписчикам в собственном Telegram-канале. Он отметил, что власти региона приняли решение, основываясь на результатах проведенного социологического опроса в ТГ. За ввод ограничений высказались порядка 42 тысячи человек, а 82 процента опрошенных выступили "за" то, чтобы мигранты в такси больше не работали. Администрация не исключила, что подобные меры могут быть приняты и в других сферах обслуживания.

Учитывая ситуацию, что у нас не так уж и много по сложившейся практике работающих мигрантов, но подавляющее большинство проголосовавших - это жители Курской области и Курска, поэтому я подписываю постановление. Роман Старовойт, глава региона

Ранее в региональном управлении МВД рассказывали, что в Курской области на сегодняшний день живет 12 тысяч иностранных граждан. В прошлом году эта цифра составляла 15 тысяч человек.

Украинская диверсионная группа пыталась прорваться на территорию Курской области в марте.

Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт