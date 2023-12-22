Украинская диверсионная группа пыталась прорваться на территорию Курской области

Роман Старовойт рассказал о работе ПВО в регионе.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины пыталась проникнуть на территорию Курской области в районе поселка Теткино Глушковского района. Соответствующее заявление сделал губернатор российского региона Роман Старовойт. Чиновник пояснил подписчикам, что атаку противника удалось отбить. Он пояснил, что один местный житель получил ранения. В настоящее время медики оказали ему помощь. Однако до настоящего момента власти не сняли уведомление о ракетной угрозе.

Была попытка прорваться ДРГ, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было. Роман Старовойт, глава региона

Старовойт: несущие конструкции поликлиники после падения БПЛА не повреждены.

Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт