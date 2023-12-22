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Украинская диверсионная группа пыталась прорваться на территорию Курской области

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Роман Старовойт рассказал о работе ПВО в регионе.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины пыталась проникнуть на территорию Курской области в районе поселка Теткино  Глушковского района. Соответствующее заявление сделал губернатор российского региона Роман Старовойт. Чиновник пояснил подписчикам, что атаку противника удалось отбить. Он пояснил, что один местный житель получил ранения. В настоящее время медики оказали ему помощь. Однако до настоящего момента власти не сняли уведомление о ракетной угрозе.

Была попытка прорваться ДРГ, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было.

Роман Старовойт, глава региона

Старовойт: несущие конструкции поликлиники после падения БПЛА не повреждены.

Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт

Теги: диверсия, дрг, егионы, курская область, пво, роман старовойт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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