Старовойт: несущие конструкции поликлиники после падения БПЛА не повреждены

Беспилотник Вооруженных сил Украины, упавший на территорию поликлиники под номером шесть в городе Курске, не повредил несущие конструкции здания. Соответствующее заявление губернатор российского региона Роман Старовойт сделал в собственном Telegram-канале. Он пояснил, что проводится комиссионное обследование помещений. В настоящий момент рабочие занимаются восстановлением теплового контура дома.
Нахожусь на месте, где обломки сбитого ночью украинского БПЛА повредили 6-ю поликлинику Курска. К счастью, все остались живы. Убедился лично, что несущие конструкции не повреждены.
Роман Старовойт, глава Курской области
В Курской области загорелся склад ГСМ после атаки дрона.
Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт
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