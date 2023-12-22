В Курской области загорелся склад ГСМ после атаки дрона

Роман Старовойт пообещал привести подробности ситуации позже.

На территории Курской области после атаки украинского беспилотника начался пожар на складе горюче-смазочных материалов. Такой информацией с подписчиками в собственном Telegram-канале поделился губернатор региона Роман Старовойт. Известно, что инцидент зафиксирован в Железногорском районе. К месту происшествия направлены оперативные службы и ведомства.

Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. Роман Старовойт, глава региона

Напомним, что армия киевского режима регулярно обстреливает российские территории, наносят воздушные удары с дронов и устраивают различные диверсии. В Курской области и других приграничных регионах в текущий момент действует повышенный уровень террористической опасности. Данный режим подразумевает под собой усиление работы силовых органов, организацию досмотров на вокзалах и в местах массового скопления граждан, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, а также усиленную охрану стратегически значимых объектов.

Также 17 февраля в Курской области сработали системы ПВО.

Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт