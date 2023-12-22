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В Курской области загорелся склад ГСМ после атаки дрона

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Роман Старовойт пообещал привести подробности ситуации позже.

На территории Курской области после атаки украинского беспилотника начался пожар на складе горюче-смазочных материалов. Такой информацией с подписчиками в собственном Telegram-канале поделился губернатор региона Роман Старовойт. Известно, что инцидент зафиксирован в Железногорском районе. К месту происшествия направлены оперативные службы и ведомства.

Горит резервуар с топливом, пострадавших нет.

Роман Старовойт, глава региона

Напомним, что армия киевского режима регулярно обстреливает российские территории, наносят воздушные удары с дронов и устраивают различные диверсии. В Курской области и других приграничных регионах в текущий момент действует повышенный уровень террористической опасности. Данный режим подразумевает под собой усиление работы силовых органов, организацию досмотров на вокзалах и в местах массового скопления граждан, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, а также усиленную охрану стратегически значимых объектов.

Также 17 февраля в Курской области сработали системы ПВО.

Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт

Теги: беспилотники, гу мчс, курская область, роман старовойт
Категории: Тема дня,

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