В Курской области сработали системы ПВО

Роман Старовойт оценил обстановку в регионе из-за угрозы со стороны ВСУ.

Ракетная опасность дважды была объявлена местными властями на территории Курской области в ночь на субботу. Чиновники объявили населению о том, что им следует найти безопасные укрытия. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт. Он пояснил, что запущена в работу система оповещения. Утром, 17 февраля, чиновник пояснил, что на территории работает система противовоздушной обороны.

Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Роман Старовойт, глава региона

Напомним, что Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, а также совершают воздушные удары с беспилотников, устраивают диверсии.

В Курской области три района подверглись обстрелам со стороны Украины.

Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт