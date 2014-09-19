В Курской области три района подверглись обстрелам со стороны Украины

Роман Старовой рассказал подробности о последствиях обстрела ВСУ.

На территории Курской области три района подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава региона Роман Старовойт. По предварительным сведениям, никто не пострадал в ходе инцидента. В населенном пункте Успеновка Кореневского района власти зафиксировали четыре прилета снарядов противника, повреждения получили три домовладения. После обстрела села Горналь Суджанского района ведется подомовой обход территории. По итогам обстрела приграничных территорий Рыльского района чиновники не выявили повреждений.

Сегодня днем со стороны Украины обстреляны сразу три района Курской области. Обязательно поможем всем собственникам в восстановлении испорченного имущества. Роман Старовойт, губернатор Курской области

Старовойт: украинский дрон сбросил две взрывчатки на подстанцию, произошел пожар.

Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт