Старовойт: украинский дрон сбросил две взрывчатки на подстанцию, произошел пожар

Глава Курской области рассказал о ночном инциденте в регионе.

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал местный губернатор Роман Старовойт. Чиновник пояснил населению региона, что после атаки дрона противника воспламенился один из трансформаторов, расположенный в слободе Белой Беловского района. В текущий момент на месте происшествия находятся пожарные расчеты. На территории работает противовоздушная система по обороне. Сведений о пострадавших или погибших нет.

К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно...Обесточены пять населенных пунктов и больница... Прошу жителей сохранять спокойствие. Роман Старовойт, глава Курской области

Мужчина погиб при обстреле Украиной поселка Теткино в Курской области.

Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт