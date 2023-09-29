Старовойт: украинский дрон сбросил две взрывчатки на подстанцию, произошел пожар

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал местный губернатор Роман Старовойт. Чиновник пояснил населению региона, что после атаки дрона противника воспламенился один из трансформаторов, расположенный в слободе Белой Беловского района. В текущий момент на месте происшествия находятся пожарные расчеты. На территории работает противовоздушная система по обороне. Сведений о пострадавших или погибших нет.
К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно...Обесточены пять населенных пунктов и больница... Прошу жителей сохранять спокойствие.
Роман Старовойт, глава Курской области
Мужчина погиб при обстреле Украиной поселка Теткино в Курской области.
Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт
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